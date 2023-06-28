Дневник разработки Mount & Blade 2: Bannerlord подробно рассказывает о нововведениях крупного патча 1.2.0 ©

Недавно TaleWorlds Entertainment выпустили крупный патч 1.2.0 для ролевой песочницы Mount & Blade 2: Bannerlord, который на текущий момент доступен в бета-ветке. А сегодня создатели выпустили видео, в котором рассмотрят некоторые основные моменты из этого бета-патча.