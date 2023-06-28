Дневник разработки Mount & Blade 2: Bannerlord подробно рассказывает о нововведениях крупного патча 1.2.0

Недавно TaleWorlds Entertainment выпустили крупный патч 1.2.0 для ролевой песочницы Mount & Blade 2: Bannerlord, который на текущий момент доступен в бета-ветке. А сегодня создатели выпустили видео, в котором рассмотрят некоторые основные моменты из этого бета-патча.
- Были добавили еще шесть боевых ландшафтов, доведя общее количество до 76 уникальных боевых сцен. Они доступны в следующих местах: Запад от Ревила, юго-запад от Куяза, три местности к северо-востоку от Разиха и одна в окрестностях города Одохк.
- Укрытия бандитов теперь отличаются большим разнообразием: в игре появились 4 новые сцены, охватывающие пустыню, лес, побережье и горы.
- Были введены погодные эффекты дождя и снега как на карте мира, так и на локациях. Они возникают в зависимости от времени года в конкретном регионе. Соответственно, земля становится мокрой или заснеженной, и это сохраняется в течение некоторого времени даже после того, как осадки закончились. Это не только улучшает общую атмосферу игры, но и вносит большое разнообразие в карту и все сцены. Но это еще не все. Мокрая или заснеженная земля заметно снижает бонусы к скорости передвижения конной пехоты и кавалерии. Они также удваивают время подготовки к осаде. В результате зимние кампании теперь должны оказаться более сложными. Если перейти к миссиям, то мокрые или заснеженные земли снижают максимальную скорость и ускорение маунтов. И, наконец, если идет активный дождь или снег, это снижает скорость стрел и болтов, что приводит к снижению урона и точности лучников и арбалетчиков.
- Были переработаны звуки осадных машин.
- Был улучшен туман войны, представляя новые методы раскрытия замаскированных деталей. По отзывам сообщества, была добавлена возможность заплатить трактирщику, чтобы узнать больше о клане поселения. В то же время интегрированы в систему уже существующие функции. Спросить у трактирщика о компаньонах, получить предложение о браке от другого клана или спросить у лорда о подходящих холостяках - все это теперь открывает информацию об этих персонажах в энциклопедии. Брачные предложения, в частности, также выиграли от нового экрана, который делает это событие более справедливым.
- Осадные лестницы теперь можно отталкивать от стен как в одиночной, так и в многопользовательской игре, даже если на лестнице уже находятся войска. Представьте себе: вы находитесь в центре ожесточенной осады, стремясь перепрыгнуть через стены, и в тот момент, когда вы уже собираетесь подняться, защитники отталкивают лестницу, и несколько ваших соратников падают навзничь. Шокирующая сцена, которая, должно быть, была довольно распространена в средневековых осадах.
- Был переработан ИИ ближнего боя, чтобы заставить агентов сражаться менее безрассудно и увеличить продолжительность боя. Изменения включают в себя снижение частоты атак, постоянное блокирование, когда враг находится в радиусе удара, и более быструю переоценку цели при попадании в другого врага. Войска теперь также определяют риск окружения и пытаются выбраться из таких ситуаций. Наконец, была добавлена дополнительная логика для упреждающего поднятия щита при беге к врагу, который готовится выпустить в них снаряд.
- Юниты дальнего боя также не остались без внимания. Они больше не приближаются к врагу без необходимости во время атаки. Вместо этого они выходят на дистанцию и открывают огонь, пока не закончатся боеприпасы. Они также меняют позицию, если их обзор загораживает дружественный агент или дерево.
- Общая система прицеливания была усовершенствована, чтобы улучшить ситуации, когда агенты отдают предпочтение игроку, несмотря на наличие лучших целей. Это касается войск ближнего боя, конных и дальнобойных войск.
- ИИ кавалерии также получил изменения в системах прицеливания и передвижения. Теперь конные войска стараются атаковать ту часть тела, которая наносит наибольший урон, учитывают радиус действия оружия при выборе направления атаки и имеют большую склонность к использованию копий. Все это повышает точность стрельбы по неподвижным целям, уменьшает причудливость движений и повышает эффективность во время полной атаки.
- Чтобы помочь вам раскрыть свой собственный стратегический талант, было добавлена система таргетинга. Используя приказы Charge или Engage, вы теперь можете выбирать между общими атаками и приоритетом конкретного вражеского формирования в качестве цели. Для этого достаточно посмотреть на вражеские формирования и отдать приказ, когда их иконка будет выделена. Приказ Charge заставляет ваши подразделения по отдельности устремиться в бой. Приказ Engage, с другой стороны, заставит ваши войска продвигаться к врагу в упорядоченном строю. Стрелковые подразделения также будут стараться держаться на расстоянии, пока не израсходуют свои боеприпасы. Пока что эта функция будет доступна в одиночной игре, но в будущем должна появится и в мультиплеере.
- Расчеты автобоя также были пересмотрены. Миссии и типы местности дают положительные и отрицательные эффекты для атакующих и обороняющихся. Например, атакующий конный лучник на ровной местности теперь имеет большой бонус. Но если вы бросите его в лес, это обернется значительным штрафом. Защитные лучники отлично себя чувствуют при осаде, а атакующие получают штраф и так далее. Кроме того, количество и уровень перков с эффектом капитана, которые есть у командира армии или отряда, теперь влияют на бонус, получаемый всеми войсками под его командованием.
- Королевства, потерявшие все свои вотчины, больше не задерживаются до тех пор, пока все их дворяне не будут убиты или дезертируют. Вместо этого они уничтожаются. Кланы королевства становятся независимыми, наследуя его дипломатическую позицию. Со временем они присоединяются к другим королевствам или угасают, если не делают этого более четырех недель.
- Мастерские получили обновление. Склады позволяют снабжать мастерские сырьевыми ресурсами для использования в производственном цикле. Они также позволяют забирать из них обработанные товары. Это создает новую игровую схему для всех торговцев. Вы можете покупать дешевое сырье, доставлять его в мастерскую и продавать обработанные продукты в поселение, где вы сможете продать их с высокой прибылью. Вы можете управлять своими складами через экран клана, определяя, какие входы должны использоваться, а какие выходы должны храниться.
- В мультиплеер добавлены таунты (анимации эмоций). Вы можете приобрести 32 различных анимации с помощью лута, но только 6 можно экипировать одновременно через оружейную комнату.
- Модуль Dedicated Custom Server Helper был интегрирован в базовую игру - он позволяет загружать сцены с выделенных серверов по умолчанию.
- Для консолей были добавлены читы, и улучшения в управлении геймпадом.
ох....как же хорошо всё звучит.
Лол, эти апдейты всё неинтереснее и неинтереснее. Патчи с багфиксами - окей, но все эти добавления усложняют игру без пользы. Эта игра - не вторая часть Crusader Kings, где надо строить сложные стратегии. Люди хотят просто полоскать орды людей во славу короля, а не заморачиваться со складами и погодными условиями. Хоть бы ещё пару-тройку типов оружия и доспехов добавили, а то баталии всё однообразнее игру делают.
Всё это может подойти для достаточно узкой ниши симуляторщиков, но простых поклонников хорошего экшена разочарует. Игра становится слишком медлительной и затратной на время. Лучше бы механики боя улучшили, играть было бы интересней.
Бетка Баглорда)) Они ни одну игру из всей серии не довели до ума, поэтому эту часть пропустил мимо.