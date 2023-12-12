Представлен геймплейный трейлер мультяшного шутера от первого лица Mouse

Шутер в чёрно-белом стиле, напоминающем мультфильмы Disney эпохи 30-х годов.

Вы играете за Джона Маустона, частного детектива, который берётся за самые сложные и опасные дела. С помощью своих пушек вы должны пробиться сквозь толпы злодеев и выжить в городе, где царит коррупция и насилие.

В вашем распоряжении — весь спектр огнестрельного оружия и взрывчатки того времени. Револьвер, пулемёт Томпсона, динамит и другие средства для борьбы с преступностью.