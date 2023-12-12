Представлен геймплейный трейлер мультяшного шутера от первого лица Mouse

В мае этого года состоялся анонс и первая демонстрация шутера от первого лица Mouse в стиле старых мультфильмов Disney. Недавно разработчики Fumi Games совместно с IGN представили второй геймплейный трейлер.
Разработчики описывают игру как «жесткий и насыщенный нуаром шутер от первого лица, черпающий вдохновение из классических мультфильмов 1930-х годов». Он призван сделать для шутеров от первого лица то же, что Cuphead сделала для ран-н-ган-платформеров.
Mouse должна выйти на ПК в 2025 году.
Ну вот это действительно что-то вон выходящее и прикольное...
Оригинальная идея, выглядит круто, расчленки бы побольше, все равно нефть вместо крови
Выглядит интересно, но 3D-окружение всё портит.
оу!!!!! как-будто бы можно ждать эту игру))))
интересно напишут ли "жаль опять все чёрные!"?)))