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Mouse TBA
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Ретро
7.6 19 оценок

Представлен геймплейный трейлер мультяшного шутера от первого лица Mouse

monk70
Новости

В мае этого года состоялся анонс и первая демонстрация шутера от первого лица Mouse в стиле старых мультфильмов Disney. Недавно разработчики Fumi Games совместно с IGN представили второй геймплейный трейлер.

Разработчики описывают игру как «жесткий и насыщенный нуаром шутер от первого лица, черпающий вдохновение из классических мультфильмов 1930-х годов». Он призван сделать для шутеров от первого лица то же, что Cuphead сделала для ран-н-ган-платформеров.

Mouse должна выйти на ПК в 2025 году.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
CAT987g

Ну вот это действительно что-то вон выходящее и прикольное...

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Whiskey_40Vol

Оригинальная идея, выглядит круто, расчленки бы побольше, все равно нефть вместо крови

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Siriy

Выглядит интересно, но 3D-окружение всё портит.

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Rensky27

оу!!!!! как-будто бы можно ждать эту игру))))

интересно напишут ли "жаль опять все чёрные!"?)))

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