В EGS бесплатно раздают инди-хит

В цифровом магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача. Геймеры могут добавить к себе в библиотеку Moving Out. Акция продлится до 31 октября 18:00 МСК. В России игра недоступна: понадобится регион другой страны.

Moving Out — забавный симулятор переезда. Геймеры возьмут на себя управление целым отрядом работников, которые помогают перевозить вещи жителей городка Пакмор из одного места в другое. Команда — отнюдь не специалисты в своей области, поэтому берутся за любые задания, даже самые безумные.



Например, приходится перебрасывать вещи через водные преграды, эвакуировать из взлетающего самолета, проносить через полосы препятствий и так далее. Серьезности от такого подхода можно не ожидать — процесс неизбежно превращается в хаос и умору.



На Opencritic оценка прессы составляет 77 баллов из 100. В Steam 81% из более 1,4 тыс. отзывов — положительные.

В следующей раздаче EGS геймеры смогут бесплатно получить мультиплеерную игру с прятками Witch It и экшен-хоррор Ghostwire: Tokyo. Последняя будет недоступна в России. Акция начнется 31 октября в 18:00 МСК.