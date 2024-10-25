В EGS бесплатно раздают инди-хит

В цифровом магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача. Геймеры могут добавить к себе в библиотеку Moving Out. Акция продлится до 31 октября 18:00 МСК. В России игра недоступна: понадобится регион другой страны.
Moving Out — забавный симулятор переезда. Геймеры возьмут на себя управление целым отрядом работников, которые помогают перевозить вещи жителей городка Пакмор из одного места в другое. Команда — отнюдь не специалисты в своей области, поэтому берутся за любые задания, даже самые безумные.
Например, приходится перебрасывать вещи через водные преграды, эвакуировать из взлетающего самолета, проносить через полосы препятствий и так далее. Серьезности от такого подхода можно не ожидать — процесс неизбежно превращается в хаос и умору.
На Opencritic оценка прессы составляет 77 баллов из 100. В Steam 81% из более 1,4 тыс. отзывов — положительные.
В следующей раздаче EGS геймеры смогут бесплатно получить мультиплеерную игру с прятками Witch It и экшен-хоррор Ghostwire: Tokyo. Последняя будет недоступна в России. Акция начнется 31 октября в 18:00 МСК.
77% это не хит
Очень сомнительный "хит". Хотя, дело вкуса, кому-то же нравится. А вообще, пока что, в EGS раздачи не особо привлекательны. Ну, та, Токио вон раздадут. Так и то, раздавали. Ну, буду надеяться, что на Рождество какие-то новинки раздадут по традиции раздач. А то из всего, что сейчас раздавали, вообще интересных для меня лично, игр, нет. Ну, а Токио я забирала на свой аккаунт давно.