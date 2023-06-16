В новом трейлере Moving Out 2 раскрыли дату релиза ©

У Moving Out 2 появилась официальная дата выхода, объявленная Team17 и SMG Studio с помощью трейлера: игра будет доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch с 15 августа. Это еще не все: на фестивале Steam Next Fest демоверсия игры будет доступна с 19 июня.

Анонсированная на Gamescom 2022, игра Moving Out 2 повторит веселую формулу первого эпизода и впервые представит поддержку кроссплатформенного многопользовательского режима.

На службе P.E.T.O., в одиночку или с тремя компаньонами, нам снова предстоит надеть униформу Smooth Moves и помочь жителям Пакмора провести переезд наилучшим образом.

В Moving Out 2 мы будем иметь дело с настоящей мультивселенной сценариев, с множеством новых локаций и головоломок, которые бросят нам вызов, вспомогательным режимом для максимальной доступности и множеством новых персонажей.

Демоверсия для Steam Next Fest будет включать в себя шесть уровней из финальной версии игры. Наконец, к цифровой версии присоединится физическое издание для консолей, изданное Fireshine Games.