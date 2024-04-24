Анонсирована VR-версия MudRunner для Meta Quest 2, 3 и Pro

MudRunner VR, версия знаменитого симулятора Sabre Interactive для виртуальной реальности, была анонсирована вместе с трейлером: игра «скоро» появится на гарнитурах Meta Quest 2, 3 и Pro, что перенесет серию в новое измерение.

В MudRunner VR игроки смогут управлять восемью мощными внедорожниками, каждый из которых имеет разные функции и оборудование, и исследовать большие локации, чтобы выполнять все более сложные и сложные задачи.

Цель MudRunner VR явно состоит в том, чтобы сделать опыт еще более увлекательным, способным адаптироваться как для давних поклонников серии, так и для тех, кто впервые пробует свои силы в игре такого типа.