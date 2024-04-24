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об игре
MudRunner 31.10.2017
Симулятор, Гонки, Автомобили
8.3 616 оценок

Анонсирована VR-версия MudRunner для Meta Quest 2, 3 и Pro

monk70
Новости

MudRunner VR, версия знаменитого симулятора Sabre Interactive для виртуальной реальности, была анонсирована вместе с трейлером: игра «скоро» появится на гарнитурах Meta Quest 2, 3 и Pro, что перенесет серию в новое измерение.

В MudRunner VR игроки смогут управлять восемью мощными внедорожниками, каждый из которых имеет разные функции и оборудование, и исследовать большие локации, чтобы выполнять все более сложные и сложные задачи.

Цель MudRunner VR явно состоит в том, чтобы сделать опыт еще более увлекательным, способным адаптироваться как для давних поклонников серии, так и для тех, кто впервые пробует свои силы в игре такого типа.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
CosmicOrion

То есть, они взяли mudrunner mobile и сделали на его основе vr версию? Там даже иконки не стали переделывать.

0
GraF68ru

версию для второго квеста что ли показывают? Чего так всрато выглядит?

0
Nick1906

Проще Урал купить...

0
Юрий Пенкин

графен ужас

-1
CosmicOrion

прямиком с андроида

0
Vinzed CosmicOrion

шлемы quest и есть андроид

0
CosmicOrion Vinzed

шляпа значит.

0