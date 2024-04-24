Анонсирована VR-версия MudRunner для Meta Quest 2, 3 и Pro

MudRunner VR, версия знаменитого симулятора Sabre Interactive для виртуальной реальности, была анонсирована вместе с трейлером: игра «скоро» появится на гарнитурах Meta Quest 2, 3 и Pro, что перенесет серию в новое измерение.
В MudRunner VR игроки смогут управлять восемью мощными внедорожниками, каждый из которых имеет разные функции и оборудование, и исследовать большие локации, чтобы выполнять все более сложные и сложные задачи.
Цель MudRunner VR явно состоит в том, чтобы сделать опыт еще более увлекательным, способным адаптироваться как для давних поклонников серии, так и для тех, кто впервые пробует свои силы в игре такого типа.
То есть, они взяли mudrunner mobile и сделали на его основе vr версию? Там даже иконки не стали переделывать.
версию для второго квеста что ли показывают? Чего так всрато выглядит?
Проще Урал купить...
графен ужас
прямиком с андроида
шлемы quest и есть андроид
шляпа значит.