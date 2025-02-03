Геймдиректор MultiVersus высказался о закрытии игры

Геймдиректор MultiVersus Тони Хьюин признался, что глубоко скорбит из-за того, что игра снова уходит в оффлайн после пятого сезона.

Ранее Warner Bros. и Player First Games объявили, что после неудачного перезапуска MultiVersus будет закрыта. Это стало шоком для игроков, ведь проект только начинал набирать обороты после годичного перерыва.

После подтверждения закрытия игры многие фанаты обвинили Тони Хьюиня в ее провале. В ответ он написал в Twitter, что разделяет боль игроков и благодарен за возможность работать с персонажами Warner Bros.. Он также извинился перед сообществом, признав, что некоторые решения по персонажам были продиктованы ограниченным временем разработки и требованиями правообладателей.

Несмотря на негативную реакцию, Хьюинь считает, что Лола Банни и Аквамен – отличные герои, и призывает дать им шанс.