MultiVersus подтверждает появление еще 2 персонажей

MultiVersus анонсировала двух новых персонажей, которые будут добавлены в ее ростер. MultiVersus имеет разнообразный выбор персонажей из различных франшиз, начиная от популярных мультфильмов и заканчивая могущественными супергероями и злодеями.

Во время EVO 2024 MultiVersus официально представила сезон 2: Back in Time, который выйдет 23 июля. В этом сезоне дебютирует долгожданный ранговый режим MultiVersus, в котором игроки смогут соревноваться в матчах 1v1 и 2v2, чтобы получить очки в таблице лидеров, которые позволят разблокировать эксклюзивные награды за ранг. Также будет выпущена новая карта Water Tower, вдохновленная культовой водонапорной башней студии Warner Bros. в Бербанке, Калифорния.



Многие фанаты MultiVersus с нетерпением ждут, когда в следующем сезоне появятся Самурай Джек и Битлджус. Некоторые просят добавить в игру шотландца или Аку из Samurai Jack, а другие говорят, что с нетерпением ждут встречи Битлджуса и Джокера. Между тем, проницательные игроки также заметили Якко в геймплейном трейлере Samurai Jack, что может означать, что MultiVersus наконец-то добавит персонажей Animaniacs.

Второй сезон MultiVersus определенно показывает, что платформенный боевик стремится представить свежий, новый контент и персонажей, с которыми фанаты смогут взаимодействовать после долгого перерыва. Поскольку Warner Bros. располагает разнообразной коллекцией франшиз, у Player First Games определенно есть из чего черпать материал для поддержания игры и поддержания интереса заядлых игроков. Надеемся, что MultiVersus удастся добавить больше любимых персонажей в будущем, чтобы удовлетворить запросы игроков.



Список новых персонажей:



Самурай Джек (Брюзер)

Битлджус (класс неизвестен)



Фото новых персонажей: