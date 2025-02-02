Сотня долларов впустую: игроки не могут использовать купленные токены в MultiVersus

Покупатели премиального набора Founder's Pack для MultiVersus обрушились с критикой на Warner Bros. Games. Дело в том, что у многих остались неиспользованными купленные токены для разблокировки персонажей, а потратить их теперь не получится.

Владельцы набора за 100 долларов объясняют, что во время беты игровое золото начислялось намного щедрее, поэтому они открывали персонажей за обычную валюту, приберегая токены на будущее. К тому же некоторые бойцы, вроде Бананового Стража или Чудо-женщины, раздавались бесплатно.

«До покупки Premium Founders у меня было открыто уже 23 персонажа, но с меня всё равно взяли полную цену. Получается, они обещали доступ ко всем 30 токенам, хотя знали, что я купил набор, уже имея большинство бойцов», — рассказывает один из игроков.

Другие и вовсе возмущаются:

«Те, кто говорит, что мы сами виноваты — вы в своём уме? Купленная вещь должна быть пригодна к использованию».

Warner Bros. Games и разработчики из Player First Games пока что хранят молчание о возможном возврате денег.