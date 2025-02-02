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MultiVersus 28.05.2024
Экшен, Файтинг, Платформер, Условно-бесплатная
4.7 71 оценка

Сотня долларов впустую: игроки не могут использовать купленные токены в MultiVersus

Lunersun
Новости

Покупатели премиального набора Founder's Pack для MultiVersus обрушились с критикой на Warner Bros. Games. Дело в том, что у многих остались неиспользованными купленные токены для разблокировки персонажей, а потратить их теперь не получится.

Официально: поддержка MultiVersus завершится после пятого сезона в конце мая

Владельцы набора за 100 долларов объясняют, что во время беты игровое золото начислялось намного щедрее, поэтому они открывали персонажей за обычную валюту, приберегая токены на будущее. К тому же некоторые бойцы, вроде Бананового Стража или Чудо-женщины, раздавались бесплатно.

«До покупки Premium Founders у меня было открыто уже 23 персонажа, но с меня всё равно взяли полную цену. Получается, они обещали доступ ко всем 30 токенам, хотя знали, что я купил набор, уже имея большинство бойцов», — рассказывает один из игроков.

Другие и вовсе возмущаются:

«Те, кто говорит, что мы сами виноваты — вы в своём уме? Купленная вещь должна быть пригодна к использованию».

Warner Bros. Games и разработчики из Player First Games пока что хранят молчание о возможном возврате денег.

-4
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
saiditsme

Немамонты обиделись. Утипупупутеньки

1
Wolfenstein

очередной кал треша шкуранул на бабки… набирайтесь игрового опыта играя в настоящие игры, чтобы желание играть в подобную гвнину вызывало минимум отвращение а уж тем более в нее донатить

0