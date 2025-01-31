Официально: поддержка MultiVersus завершится после пятого сезона в конце мая

Warner Bros. Games и Player First объявили, что 5-й сезон станет финальным для MultiVersus. Онлайн-поддержка прекратится 30 мая 2025 года, после чего игра останется доступной только в офлайн-режиме.

С 31 января отключены микротранзакции, но внутриигровую валюту можно потратить до конца сезона. Все онлайн-функции, включая многопользовательские бои, останутся активными до 30 мая.

Финальный сезон стартует 4 февраля и добавит Аквамена (DC) и Лолу Банни (Looney Tunes). Аквамена можно получить через Battle Pass, а Лолу – как ежедневную награду.

После завершения сезона MultiVersus будет доступна только в офлайн-режиме, без новых обновлений и онлайн-функций. Дополнительные подробности можно найти в официальном FAQ проекта.