MX vs. ATV Legends 28.06.2022
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MX vs ATV Legends Season One получит эксклюзивное коробочное издание в июле 2023 года

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monk70
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THQ Nordic и Rainbow Studios анонсировали MX vs ATV Legends Season One в виде специального бокс-издания (только на физическом носителе), выход которого запланирован на 4 июля 2023 года.

Коробочная версия MX vs ATV Legends поставляется со всеми обновлениями первого сезона для основной игры, а также со всеми трековыми дополнениями (Slayground, AMA Pro Motocross Championship 2022, а также Supercross World Tour).

В MX vs ATV Legends игроки могут присоединиться к Supercross World Tour, соревнуясь на шести сложных трассах в таких регионах, как Япония, Австралия и Италия. Набор треков Slayground для игры также включает в себя два национальных и один массивный фристайл.

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