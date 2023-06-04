MX vs ATV Legends Season One получит эксклюзивное коробочное издание в июле 2023 года ©

THQ Nordic и Rainbow Studios анонсировали MX vs ATV Legends Season One в виде специального бокс-издания (только на физическом носителе), выход которого запланирован на 4 июля 2023 года.

Коробочная версия MX vs ATV Legends поставляется со всеми обновлениями первого сезона для основной игры, а также со всеми трековыми дополнениями (Slayground, AMA Pro Motocross Championship 2022, а также Supercross World Tour).

В MX vs ATV Legends игроки могут присоединиться к Supercross World Tour, соревнуясь на шести сложных трассах в таких регионах, как Япония, Австралия и Италия. Набор треков Slayground для игры также включает в себя два национальных и один массивный фристайл.