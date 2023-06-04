Леденящее душу ретро-приключение Mythargia вышло на Nintendo Switch ©

Издатель Bonus Stage Publishing и разработчик RunByCoffee выпустили Mythargia на Nintendo Switch. Приготовьтесь отправиться в леденящее душу ретро-приключение, раскрывая тайны загадочного заброшенного острова в двух измерениях. Игра также доступна для ПК в Steam.

В Mythargia вы берете на себя роль отважного журналиста, ищущего историю всей своей жизни. Исследуйте жуткий остров, решайте сложные головоломки и собирайте важные улики, чтобы собрать воедино темную историю, преследующую Митаргию. Благодаря атмосферной пиксельной графике и навязчивой музыке игра переносит винтажные 2D-фишки на Nintendo Switch.

Отправляйтесь в уникальное путешествие по сюжету, пересекая границы между измерениями, помогая островитянам и разгадывая их секреты. Остерегайтесь опасностей, таящихся в тенях, поскольку сверхъестественные существа острова и коварные ловушки представляют постоянную угрозу вашему выживанию.