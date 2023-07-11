Экшен-рогалик MythForce выходит 12 сентября ©

Фэнтезийный roguelike от первого лица MythForce выйдет из раннего доступа и будет выпущен для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam и Epic Games Store 12 сентября, объявили издатель Aspyr и разработчик Beamdog.

MythForce впервые была выпущена в раннем доступе для ПК в Epic Games Store 20 апреля 2022 года. Версия 1.0 будет включать в себя три эпизода (по сравнению с одним при запуске раннего доступа), разблокируемые режимы сложности и переработанную систему мета-прогресса с функциональность вставки / выпадения для совместной онлайн-игры.

MythForce — это приключение в жанре roguelike с кооперативным многопользовательским режимом для четырех игроков, действие которого происходит в постоянно меняющихся Проклятых землях. Дайте волю своему внутреннему герою в напряженных боях от первого лица, вооружившись легендарным оружием и могущественной магией, в захватывающем фэнтезийном прохождении подземелий, которое проверит ваши навыки и заставит жаждать большего.