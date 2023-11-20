Представлен первый геймплейный ролик зомби-экшена Nakwon: Last Paradise

Корейская студия Mintrocket, которая в этом году стала благодаря инди-хиту Dave the Diver, представила первый геймплейный трейлер своей новой игры под названием Nakwon: Last Paradise. Действие игры разворачивается в постапокалиптическом Сеуле и описывается как PvPvE стелс/выживание от третьего лица, в котором вам придется защищаться не только от зомби, управляемых искусственным интеллектом, но и от других игроков.
Трейлер, опубликованный IGN, взят из предварительной альфа-версии игры, поэтому многое далеко от финального варианта, однако показанные сцены дают неплохое представление о том, каким будет геймплей.
Nakwon: Last Paradise "скоро выйдет" на ПК через Steam; если вы хотите опробовать игру, то с 29 ноября по 4 декабря будет проходить предварительное альфа-тестирование, доступное через страницу Steam.
Ощущение что собрал "игру" за 1-2 часа какой-то скучающий школьник.
Тоже мне знаток нашелся