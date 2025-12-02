Мобильная версия Total War: Napoleon вышла на iOS и Android

Feral Interactive объявила о выходе Total War: Napoleon, классической стратегии от Creative Assembly, на iOS и Android в App Store и Google Play.

В игре представлено знаменитое сочетание пошаговой стратегии и масштабных сражений в реальном времени, а три режима кампании предлагают вам управлять амбициями Наполеона по созданию общеевропейской империи или противостоять мощи Франции:

Кампании Наполеона раскрывают выдающиеся успехи этого гениального тактика в его стремлении объединить Европу под властью Франции. От скромного начала до имперского величия, эта насыщенная сюжетом кампания прослеживает карьеру Маленького Капрала, позволяя игрокам даже переломить ход его знаменитого поражения в битве при Ватерлоо.

Кампании коалиции: Австрия, Великобритания, Пруссия и Россия противостоят агрессивному экспансионизму Наполеона, в то время как Испания, Португалия, Дания и Османская империя теперь доступны эксклюзивно для мобильных устройств в качестве игровых фракций.

Кампания на полуострове: в условиях французской оккупации Иберии союз Испании, Португалии и Великобритании стремится освободить юго-западную Европу от наполеоновского владычества.

Также включены битвы Наполеона, где игроки могут переигрывать победы или поражения в двенадцати исторических сражениях, включая Трафальгар, Аустерлиц и Ватерлоо.

Этот последний релиз Total War для мобильных устройств предоставляет игрокам полный набор возможностей для ПК, включая все дополнения, а также значительные улучшения качества игры. Napoleon оснащена сенсорным интерфейсом для точного управления картой кампании и сражениями в реальном времени на суше и на море, а также полной поддержкой клавиатуры и мыши на iPadOS и Android.