Новые боссы и адский экшен: Naraka: Bladepoint готовит масштабное обновление PvE

Разработчики Naraka: Bladepoint выпустили новый трейлер крупного обновления, которое станет доступно уже 29 декабря. Патч сосредоточен на развитии PvE-режима Tempered Inferno и обещает сделать его заметно сложнее и зрелищнее. Игроков ждут новые монстры и могущественные боссы, требующие слаженной командной работы и грамотного использования боевых механик.

В ролике показаны масштабные сражения, где герои пускают в ход всё доступное оружие — от огнестрельных пушек до клинков и уникальных боевых умений. Обновление усиливает акцент на тактических решениях и разнообразии билдов, делая PvE не менее напряжённым, чем PvP-схватки.

Naraka: Bladepoint — это необычная «королевская битва», вдохновлённая эстетикой уся и сянься, с боями в мире мифологического древнего Китая. Игра вышла в августе 2021 года и доступна на PC, PS5 и Xbox Series X|S, а на PlayStation 5 распространяется по условно-бесплатной модели.