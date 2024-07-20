Опубликован геймплей за Kylin Zhang из Naraka: Bladepoint

Благодаря видео Kylin Zhang из игры Naraka: Bladepoint, мы узнали о его приемах в битве. Также вышло обновление с возможностью смены обуви.

Разработчики бесплатной игры Naraka: Bladepoint представили геймплейный трейлер нового персонажа Kylin Zhang, который уже доступен на тестовом сервере. Ожидается, что персонажа добавят в основную версию игры 1 или 2 августа.

Добавлена новая функция - смена обуви. У Матари скилл "Быстрая вспышка: Выпад" теперь можно прервать прыжком, пригибанием или уклонением.

Улучшены кулачные клинки: увеличена дальность атаки заряженных ударов, окна прерывания и атаки для различных ударов. Оптимизированы звуковые эффекты при попадании крюка-кошки.

У Плотоядного цветка убран эффект снижения здоровья, увеличено количество предметов в Землях удачи. В средних ресурсных точках добавлены тайники на Острове Морус.

Добавлена функция «Кровавая дуэль: Битва на измор» для пользовательских лобби. Каждый игрок выбирает комбинацию "герой-оружие", а проигравший меняет героя.

Введены настройки оптимизации VRS для Direct3D 12, добавлены новые комплекты и легендарные вещи для персонажей.