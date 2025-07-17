2K Games назвала системные требования NBA 2K26

2K Games раскрыла системные требования для своего грядущего баскетбольного симулятора NBA 2K26, выход которого запланирован на 5 сентября.
Согласно спецификациям, ПК-геймерам понадобится как минимум Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 1200 с 8 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT / Intel Arc A580. На диске должно быть выделено 110 ГБ свободного места (SSD). При этом разработчики рекомендуют использовать Intel Core i5-10600 / AMD Ryzen 5 3600X с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A770.
Следует отметить, что для запуска NBA 2K26 на ПК нужен процессор с поддержкой AVX2 и видеокарта, поддерживающая API DX12.
Если сравнить эти характеристики с NBA 2K25, то можно увидеть, что они практически одинаковы. Так что рассчитывать на существенные графические улучшения не стоит. NBA 2K26 будет выглядеть почти так же, как NBA 2K25.
нормально
НУ НОРМ - ждал типа 5060 в 1080 с длсс и генерацией + i9
Детская игра "Найди 5 отличий".