2K Games назвала системные требования NBA 2K26

2K Games раскрыла системные требования для своего грядущего баскетбольного симулятора NBA 2K26, выход которого запланирован на 5 сентября.

Согласно спецификациям, ПК-геймерам понадобится как минимум Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 1200 с 8 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT / Intel Arc A580. На диске должно быть выделено 110 ГБ свободного места (SSD). При этом разработчики рекомендуют использовать Intel Core i5-10600 / AMD Ryzen 5 3600X с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A770.

Следует отметить, что для запуска NBA 2K26 на ПК нужен процессор с поддержкой AVX2 и видеокарта, поддерживающая API DX12.

Если сравнить эти характеристики с NBA 2K25, то можно увидеть, что они практически одинаковы. Так что рассчитывать на существенные графические улучшения не стоит. NBA 2K26 будет выглядеть почти так же, как NBA 2K25.