Вышел третий выпуск дневников разработчиков онлайн-шутера Ncore

Данный выпуск посвящен визуальному стилю игры и обо всем, что его формирует: сеттингах, цветовой палитре, персонажах, оружии и многом другом.

NCORE — это бесплатный PvPvE-шутер, действие которого происходит в далеком будущем. Вся власть сконцентрирована в руках корпораций, которые ведут ожесточенную гонку вооружений, поэтому любой конфликт может привести к катастрофе. На фоне кризиса возрождается интерес к давно забытому развлечению — гладиаторским боям. Игрокам предстоит создать команду из трех человек и сразиться с лучшими гладиаторами мира на трансформирующейся мультиарене.