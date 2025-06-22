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Ncore 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Научная фантастика
5.7 21 оценка

Вышел третий выпуск дневников разработчиков онлайн-шутера Ncore

ZXCIST ZXCIST

Данный выпуск посвящен визуальному стилю игры и обо всем, что его формирует: сеттингах, цветовой палитре, персонажах, оружии и многом другом.

NCORE — это бесплатный PvPvE-шутер, действие которого происходит в далеком будущем. Вся власть сконцентрирована в руках корпораций, которые ведут ожесточенную гонку вооружений, поэтому любой конфликт может привести к катастрофе. На фоне кризиса возрождается интерес к давно забытому развлечению — гладиаторским боям. Игрокам предстоит создать команду из трех человек и сразиться с лучшими гладиаторами мира на трансформирующейся мультиарене.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Alex40001

зачем? для чего? непонятно

игра уже на бете провалилась а они выпускают дневники разработчиков "прям как большие"

они не нужны нужна переоценка этой х_рни что там наворатили хотя это игру не спасет

Rey4rtRO

"Бесплатный" онлайн шутер? Спасибо, себе оставьте. Я слишком беден, чтобы играть в бесплатные игры.