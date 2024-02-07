Издательство Meridiem Games и разработчик ChaoticBrain Studio выпустили новый трейлер для игры Neon Blood

Neon Blood представляет собой сложную и глубокую историю с темой киберпанка, которая служит нитью для рассказа истории Акселя, которая будет отмечена отношениями, которые он установит на протяжении всего своего приключения, показывая игроку разные реальности двух городов.

В Neon Blood мы придерживаемся 2.5D-эстетики, основанной на использовании 2D- спрайтов PixelArt с 3D-моделированной средой, сохраняя эстетическое различие между плоскими персонажами и глубинной средой.

Исследуйте два глубоко контрастирующих города с совершенно разной эстетикой — футуристический научно-фантастический городской пейзаж Яркого города и мрачный, суровый киберпанк, вдохновленный Слепым городом. Используйте детективные способности детектива Акселя Маккойна, чтобы раскрыть мрачные тайны Виридиса и начать революцию, которая может разрушить основы общества.

Neon Blood выйдет на PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One , Switch и ПК через Steam в 2024 году.