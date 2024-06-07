Киберпанковое ролевое детективное приключение Neon Blood получил новый геймплейный трейлер

Во время Guerrilla Collective были не только представлены новые инди-игры, но и появилась информация об уже известных играх. Так случилось с Neon Blood, ролевое детективное приключение от ChaoticBrain, которая показала новый трейлер и запланировала свой релиз на последний квартал 2024 года, без каких-либо задержек.

Neon Blood будет издана компанией Meridiem Games, а также показано физическое издание, которое будет доступно для PS5 и Nintendo Switch.

Год 2053, мир, каким мы его знали, закончился в результате войны, затерянной во времени. Теперь осталось только неравенство в виде Виридиса, великого города, включающего в себя опасный Слепой город и роскошный Светлый город. Аксель Маккоин, когда-то работавший детективом полиции, станет ключевой фигурой в раскрытии целого заговора коррупции и власти, который терзает нестабильный мир Виридиса.

Создатели обещают запутанную и глубокую историю, два резко отличающихся друг от друга города для исследования, тактические сражения, множество секретов и механику на основе диалогов.