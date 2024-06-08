Авторы GRIS показали новый трейлер приключения Neva

Neva - это новая эмоциональная игра-приключение от Nomada Studio, команды, подарившей миру визуально ошеломляющую и трогательную GRIS. Во время Summer Game Fest был представлен новый геймплейный трейлер

В центре сюжета - юная девушка по имени Альба, чья жизнь навсегда меняется после встречи с темными силами. Спасаясь, она находит раненого волчонка, с которым завязывает нерушимую связь.

Вместе они отправляются в опасное путешествие по угасающему миру, некогда полному красоты и жизни. Альба и волчонок вынуждены учиться полагаться друг на друга, чтобы выжить в становившихся все более суровых условиях.

Волчонок, из игривого и непослушного щенка, превращается в могучего зверя со своим сложным характером. Их дружба будет проходить испытания на прочность, но любовь и преданность помогут им преодолеть любые трудности.

Игра выйдет в этом году на Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.