Платформер Neva от авторов Gris получил высокие оценки от прессы

Neva получила отличные оценки от международной прессы, которая приветствовует новое приключение, созданное Nomada Studio, командой, стоящей за великолепным Gris. На момент публикации средний рейтинг на агрегаторе рецензий MetaCritic составляет 87 баллов, на OpenCritic – 85.

Game Rant - 10

TheGamer - 10

The Indie Informer - 10

The Mirror - 10

CGMagazine - 9,5

Screen Rant - 9

GINX TV - 9

GamingBolt - 9

Push Square - 9

Nintendo Life - 9

Shacknews - 9

Gamereactor - 9

Checkpoint Gaming - 9

Nintendo Wire - 9

Nintendo - 8,8

Noisy Pixel - 8,5

Gaming Nexus - 8,5

Multiplayer.it - ​​8

Digital Spy - 8

PCGamesN - 8

Gameliner - 7

Digital Trends - 7

Как видите, чаще всего в этом списке встречается цифра 9, что является признаком того, что Neva действительно была оценена большинством изданий. Однако есть и несколько более критических обзоров, в частности Gameliner и Digital Trends.

Press Start

Neva — это глубоко трогательное, интерактивное произведение искусства. Оно так же приятно для глаз, как и для ушей, и усилия, которые эта еще молодая студия приложила для развития идей, заложенных в их первой игре Gris, достойны похвалы. Не затмевая ее, Neva соответствует волнующему катарсису Gris с еще одной вспышкой блеска.

Nintendo Life

Neva — это впечатляющий пример искусства в движении, предоставляющий полностью захватывающий платформенный опыт, который останется в вашей памяти еще долго после того, как вы посмотрите титры. Невероятные визуальные эффекты, трогательный саундтрек, удовлетворяющий игровой процесс и удивительно трогательная история — все это вместе создает игру, которую нельзя пропустить. Если вы ищете новое дополнение к своей библиотеке, которое даст вам что-то, чем можно насладиться, а не просто потреблять, то не ищите ничего, кроме Neva.

TheGamer

Neva — одна из самых красивых игр, в которые я когда-либо играл, от акварельного стиля до умной режиссуры. Но она удивила меня своей механической сложностью и боевым исполнением; вам всегда нужно держать пальцы быстрыми, а ум — еще быстрее. Добавьте к этому спутника-лисицу, и у вас в руках будет вневременная игра.

GamePro Germany

Neva — замечательное и увлекательное приключение, но оно не совсем соответствует Gris на эмоциональном уровне.