Состоялся релиз эмоционального приключения Neva для ПК и консолей

Издатель инди-игр Devolver Digital и разработчик инди-игр Nomada Studio (создатели Gris) объявили, что их эмоционально заряженное приключение Neva стало доступен для ПК в Steam и консолей PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch

Почувствуйте трогательную историю Альбы и ее давней связи с великолепным волком Невой, когда они отправляются в захватывающее приключение по умирающему миру. После травматической встречи с темными силами Альба оказывается связанной с любопытным, озорным волчонком. Работая вместе, пара помогает друг другу преодолевать все более опасные ситуации и сражаться со странными, жестокими существами. Волк будет расти и взрослеть со временем, как и отношения Альбы с ним, когда они вместе пересекают этот проклятый, разлагающийся мир.

Опираясь на то, чего студия Nomada достигла с Gris, Neva включает платформер, головоломки и сражения с чудовищными врагами с минимальным пользовательским интерфейсом, изящной графикой, высококачественной традиционной анимацией и завораживающей музыкальной партитурой Berlinist.