Бросьте вызов богу и спасите город Мензоберранзан в Neverwinter: Demonweb Pits ©

Gearbox Publishing и Cryptic Studios объявили, что 26-й модуль Neverwinter, Demonweb Pits, будет запущен на консолях ПК, PlayStation и Xbox 18 июля. Предстоящее расширение для бесплатной MMORPG завершит сюжетную арку Мензоберранзана, поскольку искателям приключений нужно будет спасти город дроу Мензоберранзан от богини-паука дроу Ллос. Вместе с Demonweb Pits появится новая зона приключений, Нарбонделлин, которая позволит игрокам исследовать территорию Дома Фей-Бранш, могущественного дома Менозберранзана. Модуль Demonweb Pits также включает в себя сложное подземелье Demonweb Pits с эпической битвой против Ллос, сложные охоты по всему Мензоберранзану и улучшения качества жизни, в том числе новый оптимизированный опыт для игроков.

В новом модуле герои, достаточно смелые, чтобы откликнуться на призыв Брегана Д'эрте о помощи, откроют для себя множество нового контента в Neverwinter, включая новую зону приключений Нарбонделлин. Именно здесь вы исследуете территорию Дома Фей-Бранш, могущественного дома Менозберранзана, и поможете этому почтенному и могущественному дому построить Машину Царства, чтобы отбросить Ллос.

Во всех районах Мензоберранзана вы сможете участвовать в сложных охотах, в ходе которых вам придется столкнуться с ужасающими чудовищами как из Подземья, так и из Ям Паутины Демонов. В этих новых охотах вы найдете модификаторы, которые усложнят каждую охоту и заработают больше наград, а также смешанные механики, представленные в предыдущих охотах из модулей Dragonslayer и Barovia для Neverwinter. Для тех, кто ищет смертельных испытаний, вы можете пройти подземелье Demonweb Pits с новыми боссами, в том числе сложной битвой с Ллос, новыми секретами, наградами и тремя уровнями сложности на выбор (обычный, продвинутый и мастер). В дополнение к этому новому подземелью будут введены улучшения качества жизни, в первую очередь новый опыт после прокачки, который предлагает новые цели для игроков после достижения уровня 20 (максимальный уровень в игре), а также новые награды по мере прохождения уровня. прогресс — расширение нового пользовательского интерфейса и улучшение руководства по эндгейм-опыту для Neverwinter.