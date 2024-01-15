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Need for Speed: Most Wanted (2005) 15.11.2005
Гонки, Автомобили
9.4 9 915 оценок

Моддер добавил технологию RTX Remix в Need for Speed: Most Wanted

BENDJI
Новости

Моддер под ником BigBoy представил видео с демонстрацией RTX Remix от Nvidia в Need for Speed: Most Wanted.

Автор так же рассказал, что он ведёт работу уже несколько месяцев используя ещё старую версию RTX Remix из Portal RTX, но с анонсом выпуска открытой бета версии RTX Remix Toolkit, надеется что дальнейшее внедрение будет проходить гораздо легче, и в скором времени он сможет закончить работу и поделится модом с общественностью. За прогрессом разработки можно следить на его канале в YouTube или официальном сервере дискорд RTX Remix, где вы так же можете увидеть и другие работы моддеров.

RTX Remix, это платформа созданная на основе NVIDIA Omniverse, позволяет моддерам записывать игровые ассеты, улучшать материалы с помощью инструментов на базе ИИ и создавать ремастеры игр на RTX с трассировкой лучей и DLSS.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

Только вот от этого RTX толку мало, если не делать полную переработку текстур, детализации и прочего

2
ByMaX

Так они этим и занимаются

1
hpi

Стало хуже.

1
neeXXXT

Попроси мамку, что бы к окулисту тебя сводила!

-7
N1k3_22 neeXXXT

А она у тебя как-то особенно к окулисту водит?)

Не агрессируй, я тоже считаю, что выглядит местами "неоднозначно". Четкость повысилась, но без блюма нфс не совсем нфс)

2
alexhistory

Ну добавил и добавил, толку то.

-1
Rorschach93

а не лучше ее добавлять на сборку со всей графикой и эффектами с Xbox 360?)

-1
YukinX

разве нельзя было раньше устанавливать RTX графику в эту игру?

-4
Unicorling

В игре которая вышла за 13 лет до первой рт карты, устанавливать трассировку, что ?

-1