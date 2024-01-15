Моддер добавил технологию RTX Remix в Need for Speed: Most Wanted

Моддер под ником BigBoy представил видео с демонстрацией RTX Remix от Nvidia в Need for Speed: Most Wanted.
Автор так же рассказал, что он ведёт работу уже несколько месяцев используя ещё старую версию RTX Remix из Portal RTX, но с анонсом выпуска открытой бета версии RTX Remix Toolkit, надеется что дальнейшее внедрение будет проходить гораздо легче, и в скором времени он сможет закончить работу и поделится модом с общественностью. За прогрессом разработки можно следить на его канале в YouTube или официальном сервере дискорд RTX Remix, где вы так же можете увидеть и другие работы моддеров.
RTX Remix, это платформа созданная на основе NVIDIA Omniverse, позволяет моддерам записывать игровые ассеты, улучшать материалы с помощью инструментов на базе ИИ и создавать ремастеры игр на RTX с трассировкой лучей и DLSS.
Только вот от этого RTX толку мало, если не делать полную переработку текстур, детализации и прочего
Так они этим и занимаются
Стало хуже.
Попроси мамку, что бы к окулисту тебя сводила!
А она у тебя как-то особенно к окулисту водит?)
Не агрессируй, я тоже считаю, что выглядит местами "неоднозначно". Четкость повысилась, но без блюма нфс не совсем нфс)
Ну добавил и добавил, толку то.
а не лучше ее добавлять на сборку со всей графикой и эффектами с Xbox 360?)
разве нельзя было раньше устанавливать RTX графику в эту игру?
В игре которая вышла за 13 лет до первой рт карты, устанавливать трассировку, что ?