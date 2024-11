Профессиональная женская хоккейная лига появится в NHL 25 в декабре

Сегодня Electronic Arts объявила о многолетнем партнерстве с Профессиональной женской хоккейной лигой (PWHL), которое позволит игрокам и командам войти в EA SPORTS NHL 25.

Партнерство подтверждает приверженность EA SPORTS развитию и подлинному представлению женского спорта в своих играх, продвигая и поддерживая следующее поколение спортсменов. Помимо интеграции с PWHL, EA SPORTS предоставит новые способы игры в NHL 25, начиная с NHL Arcade, которая будет запущена в эту пятницу, и контента 4 Nations Face-Off, который выйдет в начале следующего года как раз к долгожданному международному турниру середины сезона, организованному NHL и NHLPA и в котором примут участие звезды NHL из Канады, Финляндии, Швеции и США.

«Мы очень рады представить PWHL в NHL 25 в рамках масштабного праздничного обновления, которое предоставит игрокам совершенно новые способы игры, начиная с неистовой энергии NHL Arcade через пару дней и заканчивая запуском 4 Nations Face-Off в Новом году», — сказал Билл Доллар, исполнительный продюсер EA SPORTS NHL . «EA SPORTS продолжает продвигать инклюзивность и аутентичность в своих играх, и в партнерстве с PWHL мы усилим волнение от женской игры для всех болельщиков».

Начиная с 5 декабря, PWHL в NHL 25 представит все шесть команд — Boston Fleet, Minnesota Frost, Montréal Victoire, New York Sirens, Ottawa Charge и Toronto Sceptres в режимах Play Now, Online Versus, Shootout и Season. Кроме того, в World of Chel будет доступна форма PWHL, а в Hockey Ultimate Team (HUT) — игроки, логотипы и форма. Чтобы полностью погрузить игроков в аутентичный опыт PWHL, обновление будет включать в себя The Walter Cup и расширенные скелеты тела с помощью интеграции технологии SAPIEN.

«Наше партнерство с EA SPORTS открывает новые возможности для развития женского хоккея на всех уровнях», — сказала Эми Шир, старший вице-президент по бизнес-операциям PWHL. «Благодаря этому альянсу мы будем развивать игровой и внеигровой опыт, который укрепит связь между нашими командами, игроками и болельщиками, приближая PWHL к мировому хоккейному сообществу».

«EA SPORTS гордится тем, что поддерживает PWHL, которая стала пионером женского хоккея в Северной Америке», — сказала Андреа Хоуплейн, генеральный менеджер и старший вице-президент по издательскому делу EA SPORTS. «Мы с нетерпением ждем совместной работы, чтобы помочь поднять и развить женский хоккей для новых и существующих поклонников по всему миру, начав с привлечения команд и спортсменов PWHL в EA SPORTS NHL 25».

Интеграция PWHL в NHL 25 отражает постоянную приверженность EA SPORTS подлинному представлению и развитию женского спорта в игре, передавая волнение игрового дня и демонстрируя появление следующего поколения элитных спортсменов. Первоначально продемонстрировав женскую игру в NHL 22 через соглашение Международной федерации хоккея, нападающая Toronto Sceptres Сара Нерс в следующем году снялась в качестве спортсменки с обложки, чтобы отпраздновать их включение в Hockey Ultimate Team (HUT). Добавление команд и игроков PWHL дополняет недавние женские лиги и функции, представленные в EA SPORTS FC, UFC и PGA TOUR за последние несколько лет.

Помимо интеграции PWHL в игру, NHL 25 предлагает целый ряд нового контента, который выйдет в праздничный сезон и предоставит игрокам новые способы окунуться в динамичный мир хоккея:

Серия событий NHL Arcade начнется 15 ноября в World of Chel, предлагая игрокам уникальный и веселый аркадный опыт 3 на 3 с возвращением Big Heads и функциями усиления, которые можно собирать на льду и использовать против соперников. Усилители включают Supershot, Freeze, Super Speed, Small and Big Goalies и многое другое.

Игра проводится на арене NHL Arcade Arena, специально созданном катке без стекла, правил или остановок, и будет включать в себя множество мероприятий в течение года, чтобы сделать игровой опыт новым для игроков. Следите за социальными каналами EA SPORTS NHL для получения дополнительной информации о NHL Arcade после ее запуска 15 ноября.

Новый контент для NHL 25 продолжится и в 2025 году с интеграцией 4 Nations Face-Off — кругового турнира, организованного НХЛ и NHLPA с участием четырех международных команд, в составе которых выступают суперзвезды.

4 Nations Face-Off контент будет включать игроков НХЛ из Канады, Финляндии, Швеции и США и будет включен в Hockey Ultimate Team (HUT), Play Now, Online Versus, Shootout и индивидуальный режим турнира. Форма стран также будет доступна в World of Chel как часть крупного обновления турнира.

Игроки, которые будут играть в NHL 25 в период с 15 ноября по 2 января, получат 6 предметов NHL Arcade Vanity в World of Chel и набор 84 Road to 4 Nations Face-Off Player Choice Pack, который можно будет использовать немедленно. С набором Road to 4 Nations Face-Off Player Choice Pack игроки могут представлять свою страну, выбрав один из четырех доступных предметов из страны, в которой они хотят играть. Кроме того, игроки получат набор PWHL 83 OVR Team Building Choice Pack, который можно будет использовать 5 декабря, вместе с интеграцией PWHL, которая содержит выбор 1 из 6 игроков PWHL.

15 ноября – Arcade Series, бесплатные раздачи контента, активируйте набор выбора игрока Road To 4 Nations Face-Off в HUT

5 декабря – Обновление PWHL в игре и получение PWHL Choice Pack

Новый год – Матч 4 Наций

Разработанная EA Vancouver, игра EA SPORTS NHL 25 имеет рейтинг E10+ и теперь доступна по всему миру на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.