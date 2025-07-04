Погружение в сны: сюрреалистическая игра NIDANA выйдет 28 июля

Издатель PLAYISM и студия lvl374 объявили дату выхода необычной инди-игры NIDANA. Этот сюрреалистический симулятор снов от первого лица станет доступен на PC через Steam уже 28 июля.

NIDANA — это прогулка по абстрактным мирам, где нет слов, подсказок или диалогов. Игроку предстоит исследовать странные и загадочные геометрические пространства, словно вырванные из подсознания. Разработчики называют игру «уголком сна» — и действительно, в ней царит атмосфера уединённости, тишины и легкой тревожности, знакомой по сновидениям.

Вместо классического сюжета и геймплейных задач NIDANA предлагает медитативное путешествие по неясным и в то же время завораживающим ландшафтам. Это проект для тех, кто ценит атмосферу и визуальное повествование.