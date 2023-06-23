Финальные серии аниме-сериала по NieR: Automata выйдут 23 июля ©

После многочисленных задержек эпизодов, включая последнюю задержку, которая отодвинула девятый эпизод на неопределенный срок, авторы аниме NieR: Automata Ver1.1a объявили, что покажут заключительные четыре эпизода один за другим 23 июля. Студия A-1 Pictures принесла извинения за срыв сроков, на фоне сезона постоянных задержек аниме со стороны множества студий.

Аниме NieR: Automata Ver1.1a основано на одноименной ролевой игре, разработанной Platinum Games и выпущенной Square Enix в 2017 году.