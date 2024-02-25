Вышел постер продолжения аниме "Ниер: Автомата, версия 1.1а"

В сети появился первый полноценный постер продолжения аниме «Ниер: Автомата, версия 1.1а». В основу проекта легла популярная одноимённая игра. И несмотря на то, что адаптация столкнулась с рядом производственных проблем в прошлом году из-за пандемии, анимационный сериал спустя небольшой перерыв завершил сюжет первого сезона, и теперь стремительно готовится к тому, чтобы порадовать фанатов продолжением.
Точно известно, что «Ниер: Автомата, версия 1.1а» вернётся позже в этом году, но когда точно — на данный момент неизвестно. Как неизвестно и то, сколько будет эпизодов во втором сезоне. Но, скорее всего, он будет разделён на несколько частей.
Сюжет аниме рассказывает о далёком 5012 году. Земля атакована инопланетянами с помощью роботов, которые уничтожили человеческую цивилизацию. Остаток людей обосновался на Луне и пытаются дать отпор захватчикам при помощи воинов-андроидов.
очень жду 2й сезон - ШИКАРНОЕ аниме по ШИКАРНОЙ игре.
А я уж думал они там всех перебили и сюжет закончился. Но нет, сценаристы как всегда найдут какую-то подлянку, чтобы тянуть кашу.
По факту, первый сезон - это первые 2 прохождения (за 2B и 9S, они идут параллельно в аниме), а есть третье прохождение, которое продолжает первые 2 и показывает истинную концовку. Так что сценаристы ничего не ищут и не тянут.
Средняя анимешка получилась, но досмотрю раз уж начал. Надеюсь во втором сезоне закончат.
Аниме кал