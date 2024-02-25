Вышел постер продолжения аниме "Ниер: Автомата, версия 1.1а"

В сети появился первый полноценный постер продолжения аниме «Ниер: Автомата, версия 1.1а». В основу проекта легла популярная одноимённая игра. И несмотря на то, что адаптация столкнулась с рядом производственных проблем в прошлом году из-за пандемии, анимационный сериал спустя небольшой перерыв завершил сюжет первого сезона, и теперь стремительно готовится к тому, чтобы порадовать фанатов продолжением.

Точно известно, что «Ниер: Автомата, версия 1.1а» вернётся позже в этом году, но когда точно — на данный момент неизвестно. Как неизвестно и то, сколько будет эпизодов во втором сезоне. Но, скорее всего, он будет разделён на несколько частей.

Сюжет аниме рассказывает о далёком 5012 году. Земля атакована инопланетянами с помощью роботов, которые уничтожили человеческую цивилизацию. Остаток людей обосновался на Луне и пытаются дать отпор захватчикам при помощи воинов-андроидов.