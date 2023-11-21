Ёко Таро: NieR:Automata была создана, чтобы стать незабываемой

На корейском мероприятии G-STAR 2023 в рамках "Встречи, посвященной непрерывному разговору о производстве NieR Automata" создатель серии NieR Ёко Таро и продюсер серии NieR Ёсуке Сайто рассказали о предстоящих событиях.

Один из самых интересных обменов мнениями касался философских взглядов Сайто и Таро на разработку игр. Если Сайто придерживается золотой середины, утверждая, что к финансовой выгоде и качеству нужно подходить сбалансированно, то Таро подчеркивает важность распространения игры через "сарафанное радио".

В качестве наглядного примера приводится NieR:Automata, которая была сделана не столько для развлечения, сколько для незабываемых впечатлений.

Ёсуке Сайто заявил, что продюсеры рассматривают игры как продукт, и их первоочередной задачей является зарабатывание денег для компании, но это не значит, что они не должны заботиться о качестве своей работы. Что касается геймдиректора, то он считает, что, хотя он должен сосредоточиться на художественном оформлении игры, это не значит, что он должен пренебрегать коммерческой составляющей игры, и что очень важно соблюдать баланс между этими двумя аспектами.

Ёко Таро заявил, что быть геймдиректор - это не "веселье", а разработка "смысла приобретения". Далее он говорит, что NieR: Automata создавалась с целью создать продукт, о котором игроки захотят рассказать другим людям и который останется в их памяти, даже если он будет неинтересным. Это означает, что NieR: Automata не должна была быть веселой, она должна была быть запоминающейся.

NieR:Automata была выпущена в 2017 году на PlayStation 4 и ПК, а в 2018 году вышла на Xbox One. Игра рассказывает о персонажах по имени 2B и 9S, которые являются агентами организации Yorha, выполняющей различные боевые задания и миссии по сбору информации. Эта игра стала очень популярной благодаря сюжету и персонажам, сочетающим в себе элементы экшена, исследования и шутера.