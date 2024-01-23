Мобильная Nier Reincarnation закроется 30 апреля

Компания Square Enix объявила, что мобильная игра NieR Re[in]carnation прекратит свое существование 30 апреля 2024 года. Кроме того, 28 марта 2024 года будет выпущено обновление, в котором будет представлена последняя глава сюжета. Игра была запущена в Японии в феврале 2021 года.

Игрокам было разослано следующее сообщение:

Мы с сожалением сообщаем вам, что NieR Re[in]carnation прекратит свое существование вместе с завершением The People and the World. Выход финальной главы The People and the World запланирован на 28 марта 2024 года. Игра будет работать в течение месяца после выхода последней главы до 29 апреля 2024 года 22:00 PST, когда сервис будет официально завершен. Мы хотели бы выразить глубочайшую благодарность нашим игрокам за ваше покровительство на протяжении 2,5 лет с момента нашего запуска 28 июля 2021 года. До окончания обслуживания мы продолжим добавлять контент и персонажей, а также проводить различные мероприятия и кампании, поэтому мы надеемся, что вы будете продолжать наслаждаться NieR Re[in]carnation до самого конца.

За дополнительной информацией вы можете обратиться на официальный сайт.

NieR Re[in]carnation представляет девушку, которая просыпается в таинственном, жутком окружении. Ведомая лишь существом, известным как "Мама", девушка отправляется на поиски утраченного и искупает свои грехи. Внутри так называемой Клетки она найдет ответы на свои вопросы.

В процессе игры игроки будут сражаться с монстрами, используя пошаговый командный экран. Кроме того, в игре есть экипировка, которую можно найти и настроить под свою партию, а также авторежим, в котором можно атаковать врагов. В игру легко играть даже тем, кто плохо разбирается в играх.