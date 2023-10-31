Ремейк Night Slashers получил первый трейлер и скриншоты

Издательство Forever Entertainment и разработчик Storm Trident выпустили тизер-трейлер и скриншоты анонсированной в сентябре 2021 года хоррор-игры Night Slashers: Remake. Платформы и дата выхода пока не объявлены.

Night Slashers — это захватывающая игра в стиле ужасов, действие которой происходит в кошмарном мире, наполненном кровожадными существами и невыразимыми ужасами. Приготовьтесь примерить на себя роль невероятных героев, сражающихся с полчищами сверхъестественных врагов и ужасающими монстрами.

В Night Slashers вы сражаетесь не просто за выживание: вы сражаетесь за спасение мира от сверхъестественного апокалипсиса. Присоединяйтесь к битве, испытайте адреналин и примите ужас. Ваши самые темные кошмары ждут вас.