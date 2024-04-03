Nightingale получила обновление 0.1.3 со множеством улучшений

Вышел патч 0.1.3 для Nightingale, в котором вновь представлены знакомые предметы, которые можно создать, а также исправляются некоторые ошибочные квесты в игре. Патч нацелен на блокировку квестов и правильный рост урожая, а также добавляет новые и улучшенные рецепты на верстак.
Уникальная фантастическая игра о выживании от Nightingale привлекла поклонников жанра с момента ее выхода в начале 2024 года. Тем не менее, игра не обошлась без проблем. И это привело к регулярным обновлениям игры, которые постепенно исправляли самые явные недостатки.
Большинство этих изменений было обещано в последнем видеоролике о дорожной карте разработчиков, которые обещали более значимые изменения. После устранения предыдущих ошибок, таких как исчезновение баз игроков, улучшение крафта и прогресса теперь занимает центральное место.
Полные примечания доступны по ссылке.