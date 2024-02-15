Ветераны Bioware показали обзорный трейлер выживача Nightingale

Студия Inflexion, которую возглавляет бывший руководитель Bioware Аарин Флинн, опубликовала новый трейлер симулятора выживания Nightingale. В ролике создатели в подробностях объяснили тонкости геймплея и другие особенности игры.
Действие Nightingale происходит в магическом измерении Фэй, куда герой попадает после некой катастрофы. Целью игрока становится не только выжить в невиданных краях, но и научиться путешествовать между мирами.
Собирая ресурсы, герой будет постепенно сооружать все более комплексные здания, начиная от простеньких лачуг, где можно переждать дождь, до богато обставленных просторных усадеб. Со временем можно будет возводить постройки в уникальных архитектурных стилях, например, пагоды, каркасные здания и так далее.
Используя различные ресурсы для создания еды, оружия и экипировки, геймер получит определенные бонусы к характеристикам. Например, мясо гарпий наделит его повышенной скоростью и скрытностью.
На созданные предметы можно будет накладывать несколько видов магии. Например, заклинания действуют напрямую, и их эффект хорошо заметен со стороны. Так можно смастерить оружие, бьющее молниями по площади или отращивающее срубленные деревья. Прочие чары придают герою пассивные способности, вроде повышенного сбора ресурсов.
Со временем игроку станет тесно в стартовой локации, и тогда в дело вступает ключевая особенность Nightingale. В мире игры можно найти или создать самому особые Карты Измерений. Фактически это модификаторы, которые определят, в какой параллельный мир игрок отправится дальше.
Всего в игре будет три типа карт. «Биом» определяет окружение и ландшафт локации — лес, пустыня или болото. «Старшие» карты («Гербарий», «Мрак», «Охота» и прочие) задают тематику новой территории, добавляют существ и персонажей. «Младшие» карты настраивают всевозможные второстепенные параметры игрока и окрестного мира — силу существ, погоду, скорость роста растений и даже гравитацию. Некоторые из показателей можно будет изменить уже внутри локации при помощи специальных Преобразователей Измерений.
В результате получаются удивительные и уникальные комбинации. Например, «Охота» в болотах создает мир, в котором монстры более агрессивно сражаются за свои территории. Именно в таких условиях можно повстречать одного из устрашающих боссов Nightingale, принадлежащих к отдельному классу «Высших Существ», — Хумбабу.
При некоторых удачных сочетаниях игроки встретят в новых мирах известных персонажей, реальных или вымышленных, — ученого Виктора Франкенштейна, журналистку Нелли Блай и других. С продолжением периода раннего доступа разработчики будут добавлять в симулятор новые типы Карт Измерений.
В Nightingale можно будет играть в одиночку либо с друзьями. При соло-прохождении разработчики позволят завести помощника под управлением искусственного интеллекта. Спутник будет ассистировать игроку в боях, строительстве, сборе ресурсов и прочих занятиях, но для эффективного сотрудничества напарника и его снаряжение нужно будет прокачивать.
Если геймер предпочитает компанию побольше, разработчики позволят сформировать группу вплоть до шести участников. Игроки смогут торговать друг с другом и возводить целые поселения. Чем дальше пользователи будут проходить, тем больше возможностей в других мирах будет открыто для их отряда.
Nightingale выйдет в раннем доступе на PC (в Steam и Epic Games Store) 20 февраля 2024 года.
Пффф... ещё один.
почему это выглядит устаревшим лет на 10?