Ветераны Bioware показали обзорный трейлер выживача Nightingale

Это игра в жанре выживания с видом от первого лица, позволяющая погрузиться в огромный открытый мир, полный тайн и опасностей. Вы оказываетесь один на один с дикой природой, и вам предстоит пройти через нелёгкие испытания, чтобы выстоять и выжить.

Исследуйте обширные локации — густые леса, жуткие болота, пустыни, полные мерцающих миражей и таинственные джунгли. На пути вам будут встречаться порталы в иные миры — царства древней расы Фэй, хранящие в себе дивные сокровища, но и скрывающие немало опасностей. Чтобы раскрыть их тайны, придётся проявить смекалку и храбрость.

Вам предстоит собирать провизию, охотиться, строить убежище — словом, делать всё необходимое для выживания. Со временем вы научитесь мастерить инструменты и оружие, добывая для этого ресурсы — древесину, камень, руды. Из сырья можно будет создавать всё более сложные и полезные предметы. А благодаря особым компонентам, найденным в землях расы Фэй, экипировку можно будет наделить волшебными свойствами.

Кроме того, в игре есть возможность возводить впечатляющие строения и даже целые поселения в самых разных архитектурных стилях. Со временем вы научитесь расширять и модернизировать свои владения, делая их всё более защищёнными и процветающими. Более того, можно нанимать помощников из числа жителей этого мира, которые будут собирать для вас ресурсы и помогать поддерживать хозяйство.

Играть можно как в одиночку, так и в кооперативном режиме с друзьями. Объединив усилия и ресурсы, вы сможете выживать и развиваться гораздо эффективнее.