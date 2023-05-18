Запуск раннего доступа Nightingale отложен до осени 2023 года ©

В новом сообщении от разработчиков Inflexion Games рассматривает отзывы сообщества и освещает последние технические и игровые улучшения Nightingale. Кроме того, студия объявила о решении перенести выпуск раннего доступа на осень в конце этого года. Разработчик также раскрывает новых существ, таких как Хексхэмская Дворняга, Элефас и Лепоридон, с которыми путешественники встретятся, исследуя интригующие миры Соловья.

«После долгих обсуждений с нашей командой мы пришли к решению перенести игру на осень этого года. Причина переноса релиза проста: процесс игрового тестирования работает. Отзывы, которые мы получаем от игроков, были бесценны, и дополнительное время позволит нам продолжить прогресс, которого мы достигли, не ставя под угрозу здоровье команды», — говорит Аарин Флинн, генеральный директор Inflexion Games.

Inflexion Games планирует уделить первоочередное внимание игровому тестированию и прислушиваться к отзывам сообщества в течение следующих нескольких месяцев, а следующее игровое тестирование запланировано на период с 26 мая по 5 июня. Игроки, желающие принять участие, могут зарегистрироваться на официальном сайте.

Nightingale разрабатывается для ПК (Steam и Epic Games Store), ранний доступ запланирован на 2023 год.