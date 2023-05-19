Ретро-шутер NIGHTMARE REAPER наконец-то вышел на консолях ©

Ретро-проект Nightmare Reaper в духе классических пиксельных шутеров добрался до консолей, о чем сообщает студия Blazing Bit Games. Прямо сейчас владельцы PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch могут окунуться в жуткую атмосферу игры, сражаясь против самых разнообразных монстров при помощи более 80 видов уникального оружия.

Ранее, в марте 2022 года, шутер Nightmare Reaper выходил на площадке Steam и собрал немало очень положительных отзывов от пользователей: они отмечают приятный дизайн уровней, отличную фоновую музыку и реиграбельность за счет rogue-like элементов.

Nightmare Reapers — это мрачная и жестокая смесь ретро-игр и современных экшенов, вдохновленная классическими 2,5D-шутерами от первого лица 90-х годов с элементами современных шутеров-мародеров и рогаликов.