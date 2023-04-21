Релиз метроидвании Nine Sols отложен до 4 квартала 2023 года ©

Nine Sols произвела хорошее впечатление своей демонстрацией в апреле 2022 года. К сожалению, нам придется подождать еще дольше, чтобы увидеть эту игру, которую описывают как слияние Sekiro и Hollow Knight.

Команда Red Candle Games объявила, что, к сожалению, не уложится в намеченный срок выхода Nine Sols. Компания заявляла, что запустит игру во втором квартале 2023 года, но теперь мы знаем, что это устаревшая информация. Релиз Nine Sols состоится не раньше 4 квартала 2023 года. До этого события будет запущен третий этап закрытого бета-тестирования.

Мы решили отложить релиз Nine Sols, чтобы мы могли убедиться, что предоставляем наилучшие игровые возможности. Новое окно релиза: 4 квартал 2023 года. Пожалуйста, примите наши искренние извинения за эту задержку. Чтобы как-то компенсировать вам это, мы предложим третью закрытую бету для тех, кто нас поддерживае.