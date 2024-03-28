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Nine Sols 2024 г.
Экшен, Инди, Платформер, Фэнтези
7.2 18 оценок

Стала известна дата релиза экшн-платформера Nine Sols

monk70
Новости

Команда RedCandleGames объявила дату выхода своей следующей игры Nine Sols, двухмерного экшн-платформера с боевыми действиями, вдохновленными Sekiro, и с оригинальным сеттингом «Taopunk». Игра будет доступна с 29 мая в Steam, и по этому случаю был опубликован новый трейлер.

Nine Sols — это рисованный, насыщенный сюжетом 2D-платформер с боевыми действиями, ориентированными на отклонения, вдохновленный Sekiro. Отправьтесь в путешествие в азиатское фэнтези, исследуйте землю, которая когда-то была домом древней инопланетной расы, и следуйте за мстительным героем, который должен убить 9 Солов, грозных правителей этого заброшенного королевства.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Exies27

Опять без русского языка, надеюсь сделают потом русификатор.

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