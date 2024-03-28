Стала известна дата релиза экшн-платформера Nine Sols

Команда RedCandleGames объявила дату выхода своей следующей игры Nine Sols, двухмерного экшн-платформера с боевыми действиями, вдохновленными Sekiro, и с оригинальным сеттингом «Taopunk». Игра будет доступна с 29 мая в Steam, и по этому случаю был опубликован новый трейлер.

Nine Sols — это рисованный, насыщенный сюжетом 2D-платформер с боевыми действиями, ориентированными на отклонения, вдохновленный Sekiro. Отправьтесь в путешествие в азиатское фэнтези, исследуйте землю, которая когда-то была домом древней инопланетной расы, и следуйте за мстительным героем, который должен убить 9 Солов, грозных правителей этого заброшенного королевства.