Оцениваем свежий геймплей Ninja Gaiden 4 прямиком с Gamescom 2025

Как и ожидалось, на церемонии открытия выставки Gamescom 2025: Opening Night Live не обошлось без показа одного из самых ожидаемых экшенов — Ninja Gaiden 4. Студии Team Ninja и Platinum Games представили новый геймплейный трейлер, до отказа набитый ураганным экшеном и новыми сюжетными деталями.

Ролик продемонстрировал свежие, ранее не показанные кадры игрового процесса, которые в полной мере соответствуют духу серии: невероятно быстрые и жестокие сражения, требующие от игрока максимальной концентрации и мастерства. Судя по увиденному, Ninja Gaiden 4 метит в звание одной из лучших экшен-игр последнего десятилетия.

Помимо геймплея, трейлер также уделил внимание и сюжету, раскрыв новые подробности приключений двух главных героев — Якумо и легендарного Рю Хаябусы.

Для тех, кто находится сейчас в Кёльне на выставке Gamescom, есть и еще одна отличная новость: на стенде Xbox доступна играбельная демоверсия Ninja Gaiden 4, так что все желающие могут лично опробовать экшен до его релиза. Ну а всем остальным придется подождать, уже скоро в сети появится первые впечатления игроков и записи геймплея.

Напомним, что дата выхода игры была анонсирована еще в июне на Summer Game Fest. Релиз Ninja Gaiden 4 состоится 21 октября 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.