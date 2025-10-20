Продюсер Юдзи Накао рассказал о новых возможностях Ninja Gaiden 4

Юдзи Накао, игровой директор и продюсер Ninja Gaiden 4, написал пост, в котором рассказал о новых возможностях новейшей игры серии, которая выйдет через несколько часов на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Продюсер Юдзи Накао опубликовал пост, в котором рассказал о новых возможностях Ninja Gaiden 4, новой части популярной серии боевиков, на этот раз разработанной студией PlatinumGames и представившей дебют нового главного героя.

По словам Накао, это «ностальгическая, но в то же время свежая» часть:

Большинство приёмов, использованных в предыдущих частях, остались неизменными по ощущениям и геймплею. Кроме того, новая система «Кровавый Ворон» позволяет проводить динамичные атаки и делать бои ещё более напряжёнными/

Конечно, насилия будет предостаточно:

Расчленение врагов, использование техники «Уничтожение», убийства «Кровавой баней» и разбрасывание конечностей и крови во все стороны... ничто не сравнится с этим!



Ощущение, когда кровь бьёт фонтаном и разбрызгивается самыми разными способами, придаёт Ninja Gaiden новый уровень адреналина и удовлетворения.

Ninja Gaiden 4 выйдет завтра, 21 октября, и представит нового главного героя — Якумо из клана Ворона, «рода ниндзя, действующего в тени клана Хаябуса», — пояснил продюсер.

Якумо отправляется в путешествие, чтобы раз и навсегда уничтожить Тёмного Дракона. По пути он столкнётся с вражеской организацией, легендарным Рю Хаябусой, демонами, похожими на ёкаев, и противниками, знакомыми поклонникам серии.

Короче говоря, нас ждёт «новая Ninja Gaiden, сочетающая нового героя, Якумо, с классическими элементами, предлагая одновременно знакомый и новый игровой опыт».