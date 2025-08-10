Прохождение Ninja Gaiden 4 занимает примерно 15-20 часов

Ninja Gaiden 4 — это долгожданное возвращение классической серии экшенов, которая обещает стать отличным подарком для поклонников жанра hack and slash. На днях были опубликованы превью игры, которые получили высокую оценку за плавный геймплей.

Для игроков, с нетерпением ожидающих выхода игры, но не желающих покупать ее по полной цене, руководитель проекта Масазаку Хираяма сообщил, что их ждет в плане контента. По его словам, игроки могут рассчитывать на «около 15-20 часов» при первом прохождении кампании.

Однако в игре будет гораздо больше контента, помимо прохождения кампании. Завершив игру, можно будет переиграть главы за любого из двух главных героев, а также открыть новые режимы сложности и испытания.

К ним относится «Чистилище» — сложные необязательные сражения, которые предстоит найти в каждой главе, по аналогии с «Испытаниями доблести». Фишка в том, что перед этим нужно поставить что-то на кон (например, максимальный запас здоровья). Есть также миссии-испытания, в которых вы можете повторно сразиться с боссами из сюжета, чтобы заработать рейтинг. А если вам действительно хочется испытать себя, активируйте «Death Wish», чтобы сражаться без каких-либо улучшений. Хираяма также намекнул, что в игре будут «миссии, помимо сражений с боссами. Так что вам придется сражаться с группами врагов в особых условиях, которые отличаются от того, что вы видели в сюжетном режиме».

Выход Ninja Gaiden 4 запланирован на 12 октября 2025 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а также в Game Pass в первый день.