Прохождение Ninja Gaiden 4 занимает примерно 15-20 часов

Ninja Gaiden 4 — это долгожданное возвращение классической серии экшенов, которая обещает стать отличным подарком для поклонников жанра hack and slash. На днях были опубликованы превью игры, которые получили высокую оценку за плавный геймплей.
Для игроков, с нетерпением ожидающих выхода игры, но не желающих покупать ее по полной цене, руководитель проекта Масазаку Хираяма сообщил, что их ждет в плане контента. По его словам, игроки могут рассчитывать на «около 15-20 часов» при первом прохождении кампании.
Однако в игре будет гораздо больше контента, помимо прохождения кампании. Завершив игру, можно будет переиграть главы за любого из двух главных героев, а также открыть новые режимы сложности и испытания.
К ним относится «Чистилище» — сложные необязательные сражения, которые предстоит найти в каждой главе, по аналогии с «Испытаниями доблести». Фишка в том, что перед этим нужно поставить что-то на кон (например, максимальный запас здоровья). Есть также миссии-испытания, в которых вы можете повторно сразиться с боссами из сюжета, чтобы заработать рейтинг. А если вам действительно хочется испытать себя, активируйте «Death Wish», чтобы сражаться без каких-либо улучшений. Хираяма также намекнул, что в игре будут «миссии, помимо сражений с боссами. Так что вам придется сражаться с группами врагов в особых условиях, которые отличаются от того, что вы видели в сюжетном режиме».
Выход Ninja Gaiden 4 запланирован на 12 октября 2025 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а также в Game Pass в первый день.
Отличная продолжительность для зубодробительного Слэшера
в принципе не плохо
пасотрим на эту штучку
вучанги, бибизяны и прочий чайнис кал отдыхает
Если там будет такая сложность как должна быть, то большинство людей там встрянет гораздо на дольше. xD
Даже эта шляпа дольше нового огрызка, который называют Мафией
Поиграл впервые в NG2 Black , прикольно , понравилось , до этого про серию слышал, но не притрагивался )) эту часть жду! ну и выходит прям в ДР :) выглядит довольно таки кайфово!) посмотрим обязательно
Поиграл это значит не прошёл что ли? Римэйк black основан на sigma2, отличается от оригинала тем что врагов в sigma2/black меньше, но они немного сложнее в плане xp. А вот в оригинале врагов может одновременно налетать под сотню (не шучу), но они слегка-слегка меньше хп имеют. Но это всё про максимальную сложность речь. Оригинал знаменит именно своим адовым фаном, когда типа выживаешь до боли пальцах. Вообще у меня сомнения что это игра заимеет успех у масс. Массам надо эта Йорха и задница 2.0 - таковы реалии...