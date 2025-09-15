Создатели Ninja Gaiden 4 раскрыли подробности о проклятом Токио

Разработчики из студии PlatinumGames, ответственной за Ninja Gaiden 4, рассказали новые подробности о место действия. Руководитель по созданию уровней и главный художник Абе рассказал, что игроки окажутся в погруженном в мрак и разрушенном Токио, на которое обрушилось мощное проклятие.

«В новой главе история разворачивается в опустошенном из-за мрачного проклятия Токио. Здесь небоскребы возвышаются высоко в небо, оставляя под собой бездонную пропасть, которая кажется бесконечной», — пишет Абе.

Разработчик подчеркнул, что город был трансформирован в «чистый адреналин и хаос», который должен стать для игроков источником множества вызовов. «Я надеюсь, что вы переживете это приключение, путешествуя по полному опасностей миру в роли Якумо!» — добавил он, имея в виду главного героя.

Пользователи, которые уже успели оценить игру, чаще всего описывали ее как «стремительную и захватывающую», непохожую на первые две части серии. Боевая система стала более динамичной и в некоторых аспектах напоминает игры от студии PlatinumGames.

Тем не менее, по заверениям разработчиков, Ninja Gaiden 4 сохранила ДНК предыдущих частей, и игра подарит игрокам ту самую дозу адреналина, которой славится вся серия. Как ни крути, нас ждет игра, способная сломать не один геймпад.