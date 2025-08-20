Стали известны системные требования Ninja Gaiden 4

PlatinumGames, Team NINJA и KOEI TECMO раскрыли системные требования Ninja Gaiden 4, выходящей 21 октября 2025 года.

Для запуска игрокам понадобится процессор уровня Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3400G, видеокарта не слабее NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти или AMD Radeon RX 590 с 8 ГБ, 16 ГБ оперативной памяти, а также 100 ГБ свободного места на SSD. На такой конфигурации игра будет идти в 1080p и 30 к/с, с минимальным качеством графики и FSR на «Low».

Разработчики рекомендуют использовать процессор Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 Super с 8 ГБ памяти или AMD Radeon RX 5700 XT на 8 ГБ. С такими параметрами игра рассчитана на 1080p и 60 к/с, со средним качеством графики и FSR на «Middle».

Системные требования

Минимальные:

ОС: Windows 10/11, 64bit

Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3400G

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) или AMD Radeon RX 590 (8GB)

DirectX: версии 12

Место на диске: 100 ГБ SSD

Рекомендованные: