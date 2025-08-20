Стали известны системные требования Ninja Gaiden 4

PlatinumGames, Team NINJA и KOEI TECMO раскрыли системные требования Ninja Gaiden 4, выходящей 21 октября 2025 года.
Для запуска игрокам понадобится процессор уровня Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3400G, видеокарта не слабее NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти или AMD Radeon RX 590 с 8 ГБ, 16 ГБ оперативной памяти, а также 100 ГБ свободного места на SSD. На такой конфигурации игра будет идти в 1080p и 30 к/с, с минимальным качеством графики и FSR на «Low».
Разработчики рекомендуют использовать процессор Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 Super с 8 ГБ памяти или AMD Radeon RX 5700 XT на 8 ГБ. С такими параметрами игра рассчитана на 1080p и 60 к/с, со средним качеством графики и FSR на «Middle».
Системные требования
Минимальные:
- ОС: Windows 10/11, 64bit
- Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3400G
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) или AMD Radeon RX 590 (8GB)
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 100 ГБ SSD
Рекомендованные:
- ОС: Windows 10/11, 64bit
- Процессор: Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (8GB) или AMD Radeon RX 5700XT (8GB)
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 100 ГБ SSD
графика с ps1 ,хули там требовать
Давно видел графику PS1? Даже если это утрирование, то чрезмерное
Да ладно? 1060 в минималках? Это точно UE5?
а 2060 в рекомендуемых тебя не смущает ? )
Тем более)
А то что это 1080 с fsr в режиме производительность, нечего?) В это даже смотреть больно, а играть
Завышены для такой параши в графическом плане, особенно в рекомендуемых.
Шота какие-то не какие, они специально волну вытья про оптимизацию пытаются спровоцировать ? С бюджетным железом 7 летней давности в требованиях .
Какой смысл указывать подобное в минималках? Этож неиграбельный пиз№ец.
30фпс, 340р, красота)
Чую будет типикал UE5 перформанс, где пресет выше среднего сажает фреймрейт настолько, что игра превращается в слайд шоу
Смущает другое, что упоминают ущербный FSR а не длсс, если там его изначально не будет, без всяких модов и т.д. это сразу отправляется в мусорку.
О мой "любимый" движок. Не знал, что он и в этой дерьмоигре есть.