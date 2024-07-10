Nintendo Switch Sports получила бесплатное обновление с баскетболом

Nintendo Switch Sports получила бесплатное обновление, в котором появился баскетбол - первый новый вид спорта после гольфа в ноябре 2022 года. Ознакомьтесь с последним обзорным трейлером игры, в котором рассказывается о возможностях и режимах, поддерживаемых в "Баскетболе".

В игре представлены все принципы баскетбола: от дриблинга и паса до бросков и блокировки. Игроки также могут бросать мяч и перехватывать мяч у соперника. В игре Three-Point Challenge можно играть как в одиночку, так и в компании до четырех игроков, соревнуясь в том, чтобы забить как можно больше трехочковых бросков за отведенное время. С другими игроками это принципиально сложнее, так как они могут сорвать ваши броски.

Другие режимы включают в себя Five-Streak Battle, и игроки могут участвовать в матчах два на два как локально, так и онлайн с друзьями или случайными игроками, поскольку в игре включена функция подбора игроков.