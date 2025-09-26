Nioh 3 проведет игроков через три эпохи японской истории

На этой неделе стала известна дата релиза экшена Nioh 3, а разработчики из Team Ninja Studio раскрыли некоторые подробности о сюжете. Игрокам предстоит взять на себя роль Токугавы Такэтиё, молодого самурая, мечтающего стать новым сёгуном в охваченной войной Японии эпохи Сэнгоку. Однако на пути у него встает младший брат Токугава Кунимацу с помощью орды свирепых монстров ёкай. Чтобы победить брата и покончить с ужасной угрозой, нависшей над его родиной и ее народом, Такечио предстоит с помощью своего духа-хранителя отправиться в путешествие во времени.

Примечательно, что в игре будут представлены три периода японской истории - Сэнгоку, Эдо и Хэйан. В каждом из них есть свои знаменитые достопримечательности и города, так что поклонники могут рассчитывать на древний Киото или замок Эдо. Это должно сделать игру гораздо более разнообразной, а разработчики добавляют, что и сюжет будет по-новому масштабным.

Во время прохождения разных эпох можно будет встретить многих известных личностей из японской истории, в том числе Такеду Сингена, Минамото-но Ёсицунэ, Минамото-но Ёритомо, Хаттори Ханзо, Хонду Тадакацу или Сайто Фуку. Также в игре будет присутствовать загадочная королева Химико.

Nioh 3 выйдет в начале февраля следующего года для PC и PlayStation 5.