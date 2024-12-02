Ion Lands рассказала о создании мира Nivalis - симуляторе жизни в киберпанке

Студия Ion Lands показала новые скриншоты симулятора жизни в сеттинге киберпанк Nivalis, поделилась подробностями о проекте, а также ответила на популярные вопросы фанатов. Все локации разработчики создавали вручную и прорабатывали каждую деталь окружения. Процедурную генерацию использовали лишь в редких случаях, например, чтобы разнообразить расцветку архитектурных элементов.

В Nivalis будет вид от первого лица. Также в игру добавят погодные эффекты, включая дождь, снегопад, бурю и туман. Помимо этого, разработчики сообщили, что пока не планируют поддержку Steam Deck.

Nivalis, действие которой происходит во вселенной Cloudpunk, уже привлекла большую аудиторию и оказалась в числе самых ожидаемых инди-игр 2025 года по версии PC Gaming Show. В Steam за проектом следит около 40 тысяч человек. Игра выйдет весной 2025 года на ПК.