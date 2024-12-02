Ion Lands рассказала о создании мира Nivalis - симуляторе жизни в киберпанке

Студия Ion Lands показала новые скриншоты симулятора жизни в сеттинге киберпанк Nivalis, поделилась подробностями о проекте, а также ответила на популярные вопросы фанатов. Все локации разработчики создавали вручную и прорабатывали каждую деталь окружения. Процедурную генерацию использовали лишь в редких случаях, например, чтобы разнообразить расцветку архитектурных элементов.
В Nivalis будет вид от первого лица. Также в игру добавят погодные эффекты, включая дождь, снегопад, бурю и туман. Помимо этого, разработчики сообщили, что пока не планируют поддержку Steam Deck.
Nivalis, действие которой происходит во вселенной Cloudpunk, уже привлекла большую аудиторию и оказалась в числе самых ожидаемых инди-игр 2025 года по версии PC Gaming Show. В Steam за проектом следит около 40 тысяч человек. Игра выйдет весной 2025 года на ПК.
Первая игра была довольно неплоха, но симулятор жизни... Хз, поглядим. Мир-то интересный.
прикольно по киберпанку от первого лица на работу ходишь
только печалит утечка света от неоновой вывиски под ящиками.
А недурно смотрится, буду следить. И спасибо, что нормальная графика, а не воксели как в прошлый раз
Ну мир то остался воксельным. Только нпс нормальными сделали. Но это как-то не в одном стиле теперь смотрится...