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Nivalis Весна 2025
Инди, Другой симулятор, Киберпанк
5.9 31 оценка

Ion Lands рассказала о создании мира Nivalis - симуляторе жизни в киберпанке

Simple Jack

Студия Ion Lands показала новые скриншоты симулятора жизни в сеттинге киберпанк Nivalis, поделилась подробностями о проекте, а также ответила на популярные вопросы фанатов. Все локации разработчики создавали вручную и прорабатывали каждую деталь окружения. Процедурную генерацию использовали лишь в редких случаях, например, чтобы разнообразить расцветку архитектурных элементов.

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В Nivalis будет вид от первого лица. Также в игру добавят погодные эффекты, включая дождь, снегопад, бурю и туман. Помимо этого, разработчики сообщили, что пока не планируют поддержку Steam Deck.

Nivalis, действие которой происходит во вселенной Cloudpunk, уже привлекла большую аудиторию и оказалась в числе самых ожидаемых инди-игр 2025 года по версии PC Gaming Show. В Steam за проектом следит около 40 тысяч человек. Игра выйдет весной 2025 года на ПК.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Кей Овальд

Первая игра была довольно неплоха, но симулятор жизни... Хз, поглядим. Мир-то интересный.

1
MunchkiN 616

прикольно по киберпанку от первого лица на работу ходишь
только печалит утечка света от неоновой вывиски под ящиками.

0
Night Driving Avenger

А недурно смотрится, буду следить. И спасибо, что нормальная графика, а не воксели как в прошлый раз

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AlexSEcl

Ну мир то остался воксельным. Только нпс нормальными сделали. Но это как-то не в одном стиле теперь смотрится...

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