Анонсирован No Law - кибер-шутер от Neon Giant

Студия Neon Giant и издатель KRAFTON официально представили NO LAW — свежий проект в жанре футуристического шутера от первого лица с упором на свободу действий и насыщенный сюжет.

NO LAW предлагает игрокам погрузиться в кибер-нуарный город Порт Дизайр, где нет законов, и каждый решает свою судьбу самостоятельно. Главный герой — Грей Харкер, бывший военный, который после тяжёлых ранений пытается оставить прошлое позади, но вынужден вновь взяться за оружие, когда мир вокруг рушится.

По имеющейся информации, игра сочетает в себе иммерсивный шутер от первого лица с развитым сюжетом и персонажами. В распоряжение игрока попадает целый город со всей глубиной и вертикальностью, куча гаджетов и все это он волен использовать по своему смотрению для решения задач.

Разработчики подчёркивает, что NO LAW предлагает игрокам создавать собственную историю в мире, где правят хаос и насилие. Выбор, стратегия и последствия — всё влияет на развитие событий и реакцию окружения.

Дата выхода или окно релиза не объявлены.