Изометрический выживач No Man's Island добрался до релиза ©

Разработчики изометрического симулятора выживания No Man's Island с радостью сообщают об официальном релизе своего проекта. Прямо сейчас игру можно приобрести всего за 400 рублей, дабы отправиться навстречу новым приключением. В Steam по-прежнему доступна демоверсия, поэтому перед покупкой можно наглядно ознакомиться с игровым процессом.

Несмотря на свою простенькую графику, игра обещает предоставить пользователям богатый игровой опыт с большим количеством различных механик. Для выживания нам нужно заниматься собирательством, рыбалкой, созданием брони и оружия, сражаться с животными и мистическими монстрами, заниматься сельским хозяйством и разведением скота, а также следить за показателями голода, холода и других параметров. Кроме того, на момент выхода No Man's Island для исследования доступно пять биомов, отличающихся не только внешним видом, но и противниками.

Одной из главных сложностей игры авторы называют полное отсутствие обучения: нет никаких инструкций и помощи. Разбираться во всем придется самостоятельно.