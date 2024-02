До конца поддержки No Man's Sky, похоже, осталось только 4 крупных обновления

Спекуляции вокруг будущего No Man's Sky разгораются после того, как разработчик Шон Мюррей в своем загадочном твите перечислил прошлые обновления и завершил его символом Омеги. Хотя твит породил теории о том, что количество обновлений будет равно четырем и завершится грандиозным финалом, к этим спекуляциям следует подходить с осторожностью.

В твите перечислены все крупные обновления, выпущенные для No Man's Sky с момента ее запуска в 2016 году. Начиная с Foundation и заканчивая последним Endurance, список, казалось бы, ведет хронику развития игры. Однако именно заключительный раздел вызвал множество дискуссий. Символ Омега расположен после трех точек, и его часто ассоциируют с окончанием или завершением чего-либо. (Я - Альфа и Омега, начало и конец). Это заставило многих игроков предположить, что до четвертого и последнего обновления "Омега", которое ознаменует завершение поддержки No Man's Sky, осталось еще три обновления, пока не названных.

Важно признать, что эта интерпретация является чисто теоретической. Шон Мюррей не дал никаких официальных подтверждений, а сам твит допускает различные толкования. Точки могут просто обозначать продолжающуюся поддержку, не подразумевая конкретной конечной точки. Хотя символ Омега часто связывают с финалом, он может иметь совершенно другое значение в контексте истории игры. Кроме того, твит Шона Мюррея мог и не нести конкретной смысловой нагрузки, а просто служить исторической справкой о прошлых обновлениях.

Кроме того, опыт Hello Games позволяет с осторожностью относиться к однозначным заявлениям о будущем игры. С момента скандального запуска No Man's Sky студия постоянно удивляла игроков новым контентом и обновлениями долгое время после того, как многие ожидали прекращения разработки. Они не объявляли о прекращении разработки или ограничении количества обновлений, и их преданность игре и ее сообществу по-прежнему велика.

Важно помнить, что будущее No Man's Sky остается открытым. В конечном счете, окончательный ответ на вопрос о будущем No Man's Sky остается за Hello Games.