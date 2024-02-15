До конца поддержки No Man's Sky, похоже, осталось только 4 крупных обновления

Спекуляции вокруг будущего No Man's Sky разгораются после того, как разработчик Шон Мюррей в своем загадочном твите перечислил прошлые обновления и завершил его символом Омеги. Хотя твит породил теории о том, что количество обновлений будет равно четырем и завершится грандиозным финалом, к этим спекуляциям следует подходить с осторожностью.
В твите перечислены все крупные обновления, выпущенные для No Man's Sky с момента ее запуска в 2016 году. Начиная с Foundation и заканчивая последним Endurance, список, казалось бы, ведет хронику развития игры. Однако именно заключительный раздел вызвал множество дискуссий. Символ Омега расположен после трех точек, и его часто ассоциируют с окончанием или завершением чего-либо. (Я - Альфа и Омега, начало и конец). Это заставило многих игроков предположить, что до четвертого и последнего обновления "Омега", которое ознаменует завершение поддержки No Man's Sky, осталось еще три обновления, пока не названных.
Важно признать, что эта интерпретация является чисто теоретической. Шон Мюррей не дал никаких официальных подтверждений, а сам твит допускает различные толкования. Точки могут просто обозначать продолжающуюся поддержку, не подразумевая конкретной конечной точки. Хотя символ Омега часто связывают с финалом, он может иметь совершенно другое значение в контексте истории игры. Кроме того, твит Шона Мюррея мог и не нести конкретной смысловой нагрузки, а просто служить исторической справкой о прошлых обновлениях.
Кроме того, опыт Hello Games позволяет с осторожностью относиться к однозначным заявлениям о будущем игры. С момента скандального запуска No Man's Sky студия постоянно удивляла игроков новым контентом и обновлениями долгое время после того, как многие ожидали прекращения разработки. Они не объявляли о прекращении разработки или ограничении количества обновлений, и их преданность игре и ее сообществу по-прежнему велика.
Важно помнить, что будущее No Man's Sky остается открытым. В конечном счете, окончательный ответ на вопрос о будущем No Man's Sky остается за Hello Games.
Так они уже и так поддерживают игру столько лет и выпустили 100500 обновлений,патчей и доп контента,жаль что Беседка не пошла по такому пути со Starfield.
Единственное что хотелось что бы всё экспедиции были снова доступны и их можно было проходить,ну и редактор звездолёта тоже не помешал бы.
Ты прикалываешься? NMS уже 7 лет и на старте это была игра которая не была такой как в трейлерах. На Starfield уже сюжетное DLC делается и обновления регулярно раз в 6 недель делают.
Лучше бы вместо,ну или вместе с 76, Беседка так же долго поддерживала 4 Фолл.
Как закончат, может Старфилд поддерживать станут.
Ты игрой ошибся, тут про другую пишут, мб читать научишься
Дело в том, что разрабы уже работают над своим новым большим проектом Light No Fire. Гриндилка, кооп выживалка, все в таком духе. Можно в стиме посмотреть. И логично что у No Man's Sky скоро будет финальный билд, вечно тянуть его не будут, т.к. на производстве в полуфинальной стадии уже новая игра.
Прикольно придумали. Выпустили по факту ОДНУ планету с 10ком активностей и потом ее размножили на миллион планет, сюжет который заканчивался черным б.... экраном. А потом стали выпускать длс. Я в том году ставил игру, ну НИ ... НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. Ведь делаешь все тоже самое, у игры в кор геймплее зашита дрочильня камней.
Господи, они всё ещё не закончили. O_O Симулятор выхода дополнений, а не игра.
Надо было не выпускать обновлений, закрыть послерелизную поддержку игры, что бы подобные тебе ныли "что-то обнов нет, игру забросили"
Как вообще можно видеть какой то негативный элемент в том что для игры пилят кучу контента при чём совершенно бесплатно и на протяжении многих лет.
С парадоксами путаешь. Здесь же обновы игры бесплатные.
Нет, надо было допилить до вменяемого состояния, остановиться и делать вторую часть качественно лучше.
Легко. Из-за постоянно выходящих дополнений я не могу поиграть в полную версию игры. Вот пройду я игру, а потом внезапно ещё дополнение выйдет. Обидно будет, что я играл без него, то есть играл в неполную игру.