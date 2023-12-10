No Man's Sky отмечает праздничный сезон, возвращая экспедиции 2023 года

Разработчик Hello Games объявил, что в честь праздников он вернет ограниченные по времени экспедиции No Man’s Sky, проводившиеся ранее в этом году. Это позволит игрокам, которые могли пропустить эти экспедиции в первый раз, получить свои награды.

Все начнется с Экспедиции Утопия, которая будет доступна до 15 декабря. После этого игроки смогут принять участие в Экспедиции Сингулярности до 22 декабря. С 22 по 29 декабря игроки смогут принять участие в Экспедиции Картографов из еще в 2021 году, прежде чем завершить экспедицию «Вояджеры» до 8 января.

Все эти экспедиции вознаградят игроков уникальными предметами, которые можно будет использовать в основной игре. Например, по завершении «Экспедиции Сингулярности» игроки получат набор для настройки роботизированного персонажа, а картографы дадут игрокам множество наград, таких как экзотический Wingpack и звездолет «Золотой вектор».